Operação prende três membros de facção criminosa envolvidos em homicídio em Assaré

Uma operação prendeu três membros de uma facção criminosa suspeitos de envolvimento em um homicídio registrado no final do ano passado no município de Assaré, na região do Cariri cearense. Os suspeitos foram capturados na manhã desta segunda-feira, 17.
Ao todo, agentes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) buscaram dar cumprimento a 11 mandados judiciais, sendo cinco de prisões e outros seis de busca e apreensão. Das prisões, três suspeitos estavam em liberdade e outros dois já estavam recolhidos no sistema prisional.
Os mandados foram cumpridos nos municípios de Assaré, Juazeiro do Norte, Antonina do Norte, Crato e no estado de São Paulo. Durante as ofensivas, um dos alvos, de 34 anos, estava em posse de 1,747 quilo de cocaína e um revólver calibre 38 com numeração raspada, além de 10 munições intactas.
O suspeito também foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito. Na unidade policial, todos os trâmites foram realizados e os indivíduos colocados à disposição da Justiça.