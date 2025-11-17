Operação prende três membros de facção criminosa envolvidos em homicídio em Assaré

Uma operação prendeu três membros de uma facção criminosa suspeitos de envolvimento em um homicídio registrado no final do ano passado no município de Assaré, na região do Cariri cearense. Os suspeitos foram capturados na manhã desta segunda-feira, 17.

Ao todo, agentes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) buscaram dar cumprimento a 11 mandados judiciais, sendo cinco de prisões e outros seis de busca e apreensão. Das prisões, três suspeitos estavam em liberdade e outros dois já estavam recolhidos no sistema prisional.