Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Operação prende três membros de facção criminosa envolvidos em homicídio em Assaré

Operação prende três membros de facção criminosa envolvidos em homicídio em Assaré

Capturas aconteceram pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na manhã desta segunda-feira, 17, na região do Cariri cearense
Atualizado às Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma operação prendeu três membros de uma facção criminosa suspeitos de envolvimento em um homicídio registrado no final do ano passado no município de Assaré, na região do Cariri cearense. Os suspeitos foram capturados na manhã desta segunda-feira, 17.

Ao todo, agentes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) buscaram dar cumprimento a 11 mandados judiciais, sendo cinco de prisões e outros seis de busca e apreensão. Das prisões, três suspeitos estavam em liberdade e outros dois já estavam recolhidos no sistema prisional.

Leia Mais | Prisões de integrantes de facções crescem 171% em Fortaleza e 93% no Ceará

Os mandados foram cumpridos nos municípios de Assaré, Juazeiro do Norte, Antonina do Norte, Crato e no estado de São Paulo. Durante as ofensivas, um dos alvos, de 34 anos, estava em posse de 1,747 quilo de cocaína e um revólver calibre 38 com numeração raspada, além de 10 munições intactas.

O suspeito também foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito. Na unidade policial, todos os trâmites foram realizados e os indivíduos colocados à disposição da Justiça.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar