Operação contra pirataria digital cumpre mandados no Ceará

Os suspeitos operavam plataformas de streaming piratas, oferecendo canais, filmes e séries sem autorização dos detentores dos direitos / Crédito: Reprodução/ MPCE

A Operação Endpoint é executada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), deflagrou nesta terça-feira, 18. O objetivo é desarticular uma complexa estrutura criminosa especializada em pirataria de conteúdo audiovisual, lavagem de dinheiro e atuação de organização criminosa no ambiente digital. Está sendo executado ainda o sequestro de bens e valores e da suspensão das atividades de 14 empresas ligadas ao esquema. . Crédito: Reprodução/ MPCE

Plataformas piratas e movimentação milionária A investigação teve início após o Gaeco instaurar um Procedimento Investigatório Criminal para apurar crimes de violação de direitos autorais, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As apurações apontam que os suspeitos operavam plataformas de streaming piratas como “DezPila”, “Tyflex” e “Onlyflix”. Com quebras de sigilos bancário, fiscal e telemático autorizadas pela Justiça, o MPCE identificou expressiva movimentação financeira em contas de investigados e de empresas usadas como fachada, além do uso de laranjas para ocultar patrimônio e operacionalizar o esquema. Também foram encontrados indícios do uso de criptoativos como forma de lavagem de dinheiro, além de parcerias entre integrantes para compra, venda e uso irregular de maquinário destinado à mineração de criptomoedas — operação que, segundo as investigações, pode ter envolvido furto de energia elétrica. VEJA O VÍDEO:

Como funcionava o esquema Segundo o MPCE, os investigados se apresentavam como provedores de TV por assinatura, oferecendo canais, filmes e séries sem autorização dos detentores dos direitos. A captação de clientes ocorria por meio de páginas hospedadas em plataformas como Wix e Hostinger, além de redes sociais, grupos de WhatsApp e canais no Telegram. A monetização era realizada mediante estruturas de pagamento on-line, incluindo gateways e checkouts de empresas especializadas. O recebimento ocorria, principalmente, via Pix, o que permitia uma operação rápida e altamente lucrativa. Medidas judiciais Com base nas provas reunidas, o MPCE solicitou ao Judiciário: