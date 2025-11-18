Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Operação contra pirataria digital cumpre mandados no Ceará

Operação contra pirataria digital cumpre mandados em cinco cidades do Ceará

Estão sendo cumpridos, na manhã desta terça-feira, 18, 19 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva em Fortaleza, Eusébio, Maracanaú, Caucaia e Chorozinho, além dos estados de Alagoas e Santa Catarina
Atualizado às Autor Carlos Daniel
Autor
Carlos Daniel Repórter / Estagiário
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Dezenove mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva estão sendo cumpridos, na manhã desta terça-feira, 18, em operação contra pirataria de conteúdo audiovisual em FortalezaEusébio, Maracanaú, Caucaia e Chorozinho, além dos estados de Alagoas e Santa Catarina. 

LEIA TAMBÉM| Receita destina R$ 2 milhões em produtos apreendidos a ações para mulheres no CE

A Operação Endpoint é executada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), deflagrou nesta terça-feira, 18.

O objetivo é desarticular uma complexa estrutura criminosa especializada em pirataria de conteúdo audiovisual, lavagem de dinheiro e atuação de organização criminosa no ambiente digital.

Está sendo executado ainda o sequestro de bens e valores e da suspensão das atividades de 14 empresas ligadas ao esquema.

 

.
. Crédito: Reprodução/ MPCE

Plataformas piratas e movimentação milionária

A investigação teve início após o Gaeco instaurar um Procedimento Investigatório Criminal para apurar crimes de violação de direitos autorais, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As apurações apontam que os suspeitos operavam plataformas de streaming piratas como “DezPila”, “Tyflex” e “Onlyflix”.

Com quebras de sigilos bancário, fiscal e telemático autorizadas pela Justiça, o MPCE identificou expressiva movimentação financeira em contas de investigados e de empresas usadas como fachada, além do uso de laranjas para ocultar patrimônio e operacionalizar o esquema.

Também foram encontrados indícios do uso de criptoativos como forma de lavagem de dinheiro, além de parcerias entre integrantes para compra, venda e uso irregular de maquinário destinado à mineração de criptomoedas — operação que, segundo as investigações, pode ter envolvido furto de energia elétrica. VEJA O VÍDEO: 

Como funcionava o esquema

Segundo o MPCE, os investigados se apresentavam como provedores de TV por assinatura, oferecendo canais, filmes e séries sem autorização dos detentores dos direitos. A captação de clientes ocorria por meio de páginas hospedadas em plataformas como Wix e Hostinger, além de redes sociais, grupos de WhatsApp e canais no Telegram.

A monetização era realizada mediante estruturas de pagamento on-line, incluindo gateways e checkouts de empresas especializadas. O recebimento ocorria, principalmente, via Pix, o que permitia uma operação rápida e altamente lucrativa.

Medidas judiciais

Com base nas provas reunidas, o MPCE solicitou ao Judiciário:

Sequestro de bens e valores estimados em R$ 12 milhões;

Bloqueio e apreensão de criptoativos;

Suspensão das atividades de 14 empresas por 180 dias;

Bloqueio de domínios e perfis em redes sociais associados ao esquema;

Desindexação de páginas em mecanismos de busca, dificultando o acesso do público às plataformas ilegais.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar