Censo 2022 Ceará: veja cidades com mais idosos

Tanto no cenário local quanto nacional, está sendo observado o envelhecimento das populações. Conforme o Censo Demográfico de 2022, divulgado pela Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira, 27, as cidades de São João do Jaguaribe e Cedro tinham pessoas mais velhas: 18,5% e 15,3% da população tinham 65 anos ou mais de idade, respectivamente.

Por outro lado, as cidades com menor proporção de idoso foram Eusébio (5,7%) e Itaitinga (5,17%).

A população com 65 anos ou mais aumentou 42% no Ceará entre 2010 e 2022. De acordo com os dados do Censo Demográfico, o Estado registrava 642.736 pessoas nessa faixa etária na pesquisa de 2010 e, após 12 anos, registra 912.559 idosos.