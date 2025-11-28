Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Receita Federal realiza Bazar Solidário em Caucaia com produtos apreendidos

Evento arrecadará recursos para quatro instituições sociais de Caucaia e Fortaleza; ação ocorre até domingo, 30, com itens apreendidos pela Receita Federal a preços reduzidos
Autor Victor Marvyo
Victor Marvyo Repórter
Tipo Notícia

Com o objetivo de arrecadar recursos para quatro instituições sociais de Caucaia e Fortaleza, a Receita Federal promove um Bazar Solidário com mercadorias apreendidas. A ação, iniciada na quinta-feira, 27, ocorre na Rua Coronel Correia, nº 815, bairro Parque Solenidade, em Caucaia, e segue até o próximo domingo, 30.

O bazar oferece produtos diversificados a preços reduzidos. Todo o lucro será direcionado para projetos sociais mantidos pelas entidades participantes.

Entre os produtos disponíveis há aparelhos celulares, perfumes, brinquedos e fones de ouvido. A entrada custa R$ 10, com limite de compra de R$ 2.000 por CPF. São aceitos Pix, dinheiro e cartões de crédito ou débito (com possibilidade de parcelamento em até três vezes).

Quatro instituições serão beneficiadas

Entre as instituições beneficiadas está o Instituto de Arte e Cidadania do Ceará (IAC-CE), sediado em Fortaleza, que atua no bairro Antônio Bezerra com iniciativas voltadas à cultura, educação e cidadania.

Os recursos arrecadados serão destinados integralmente aos projetos das entidades IAC-CE, Associação dos Moradores do Conjunto São Bernardo (AMCSB), Centro Comunitário Francisco Ferreira Lima e Alegria de Viver.

Instituições destacam importância da ação

Camila Barros, presidenta do IAC-CE, reforça a relevância da participação da comunidade: “Este evento é um elo entre a oportunidade de consumo consciente e a responsabilidade social. Convidamos todos os cidadãos de Caucaia e municípios vizinhos a prestigiarem o Bazar Solidário”.

Ela completa: “Cada aquisição vai além da compra de um produto; é um investimento direto na capacidade de nossas organizações, como o IAC-CE, de continuar transformando vidas e construindo um futuro mais promissor para nossa comunidade”.

Serviço

Bazar Solidário - Programa Novos Destinos da Receita Federal

Local: Rua Coronel Correia, 815 – Parque Soledade, Caucaia – Ceará
Período: 27 a 30 de novembro de 2025
Horário: 08h às 17h
Acesso: Entrada com custo de R$10,00
Mais informações: @iac.ce

