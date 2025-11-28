Receita Federal realiza Bazar Solidário em Caucaia com produtos apreendidos

Receita Federal realiza Bazar Solidário em Caucaia com produtos apreendidosEvento arrecadará recursos para quatro instituições sociais de Caucaia e Fortaleza; ação ocorre até domingo, 30, com itens apreendidos pela Receita Federal a preços reduzidos
Com o objetivo de arrecadar recursos para quatro instituições sociais de Caucaia e Fortaleza, a Receita Federal promove um Bazar Solidário com mercadorias apreendidas. A ação, iniciada na quinta-feira, 27, ocorre na Rua Coronel Correia, nº 815, bairro Parque Solenidade, em Caucaia, e segue até o próximo domingo, 30.
O bazar oferece produtos diversificados a preços reduzidos. Todo o lucro será direcionado para projetos sociais mantidos pelas entidades participantes.
Entre os produtos disponíveis há aparelhos celulares, perfumes, brinquedos e fones de ouvido. A entrada custa R$ 10, com limite de compra de R$ 2.000 por CPF. São aceitos Pix, dinheiro e cartões de crédito ou débito (com possibilidade de parcelamento em até três vezes).
Quatro instituições serão beneficiadas
Entre as instituições beneficiadas está o Instituto de Arte e Cidadania do Ceará (IAC-CE), sediado em Fortaleza, que atua no bairro Antônio Bezerra com iniciativas voltadas à cultura, educação e cidadania.
Os recursos arrecadados serão destinados integralmente aos projetos das entidades IAC-CE, Associação dos Moradores do Conjunto São Bernardo (AMCSB), Centro Comunitário Francisco Ferreira Lima e Alegria de Viver.
Instituições destacam importância da ação
Camila Barros, presidenta do IAC-CE, reforça a relevância da participação da comunidade: “Este evento é um elo entre a oportunidade de consumo consciente e a responsabilidade social. Convidamos todos os cidadãos de Caucaia e municípios vizinhos a prestigiarem o Bazar Solidário”.
Ela completa: “Cada aquisição vai além da compra de um produto; é um investimento direto na capacidade de nossas organizações, como o IAC-CE, de continuar transformando vidas e construindo um futuro mais promissor para nossa comunidade”.
Serviço
Bazar Solidário - Programa Novos Destinos da Receita Federal
Local: Rua Coronel Correia, 815 – Parque Soledade, Caucaia – Ceará
Período: 27 a 30 de novembro de 2025
Horário: 08h às 17h
Acesso: Entrada com custo de R$10,00
Mais informações: @iac.ce