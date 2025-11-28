Receita Federal realiza Bazar Solidário em Caucaia com produtos apreendidos

Bazar solidário da Receita Federal em Caucaia reverte renda para projetos sociais locais / Crédito: IAC-CE / Divulgação

Com o objetivo de arrecadar recursos para quatro instituições sociais de Caucaia e Fortaleza, a Receita Federal promove um Bazar Solidário com mercadorias apreendidas. A ação, iniciada na quinta-feira, 27, ocorre na Rua Coronel Correia, nº 815, bairro Parque Solenidade, em Caucaia, e segue até o próximo domingo, 30. O bazar oferece produtos diversificados a preços reduzidos. Todo o lucro será direcionado para projetos sociais mantidos pelas entidades participantes.

Produtos apreendidos são leiloados em Bazar Solidário da Receita em Caucaia Crédito: IAC-CE / Divulgação Entre os produtos disponíveis há aparelhos celulares, perfumes, brinquedos e fones de ouvido. A entrada custa R$ 10, com limite de compra de R$ 2.000 por CPF. São aceitos Pix, dinheiro e cartões de crédito ou débito (com possibilidade de parcelamento em até três vezes).

Quatro instituições serão beneficiadas Entre as instituições beneficiadas está o Instituto de Arte e Cidadania do Ceará (IAC-CE), sediado em Fortaleza, que atua no bairro Antônio Bezerra com iniciativas voltadas à cultura, educação e cidadania.

Os recursos arrecadados serão destinados integralmente aos projetos das entidades IAC-CE, Associação dos Moradores do Conjunto São Bernardo (AMCSB), Centro Comunitário Francisco Ferreira Lima e Alegria de Viver.

Instituições destacam importância da ação Camila Barros, presidenta do IAC-CE, reforça a relevância da participação da comunidade: “Este evento é um elo entre a oportunidade de consumo consciente e a responsabilidade social. Convidamos todos os cidadãos de Caucaia e municípios vizinhos a prestigiarem o Bazar Solidário”.