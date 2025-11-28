O que falta para a reinauguração da praça no entorno do Dragão do Mar

FORTALEZA-CE, BRASIL,27.11.2025: Centro cultural Dragão do Mar após reforma. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

Em etapa final de revitalização, a praça Almirante Saldanha, que contorna o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, já está visível para quem passa pelo local. Em 17 de novembro, os tapumes da obra que ocorre há 16 meses foram retirados. No entanto, a inauguração oficial só deverá ocorrer em janeiro de 2026. A área de 24 mil m² da praça passou pela demolição de estruturas antigas, recuperação de equipamentos que permaneceram, preparação e compactação do piso, instalação elétrica e concretagem do novo piso.

De acordo com a Secretaria da Cultura do Estado (Secult-CE), ainda será realizada a implantação de bancos, lixeiras, luminárias, mudas de plantas, pintura, academia ao ar livre e brinquedopraça. A secretária da pasta, Luisa Cela, explicou em entrevista por telefone que a entrega parcial do equipamento foi feita para sediar dois grandes eventos: a ExpoFavela, ocorrida nos dias 21 e 22 de novembro, e o Mercado de Indústrias Criativas – MICBR, evento internacional do Ministério da Cultura, marcado para a primeira semana de dezembro.

Imagens da praça inacabada chegaram a ser comparadas por usuários das redes sociais com fotos antigas do entorno do centro cultural, mostrando intervenções artísticas características do local antes da reforma: asfalto colorido nas ruas que circundam a praça para aumentar o espaço do pedestre. Luísa garante que novas pinturas artísticas estão previstas para a praça. Algumas das obras serão pintadas durante a programação do MICBR. “Sem dúvida nenhuma, vai ter muita cor ali naquela naquela área, para dar alma”, disse. O espaço para os pedestres também foi aumentado com a concretagem do trecho da rua Dragão do Mar e da avenida Almirante Tamandaré que circunda a praça. O passeio foi alargado ainda na avenida Almirante Jaceguai e a via receberá piso intertravado.

“Não temos como fazer nenhuma intervenção na via porque ela vai ser arrancada. O asfalto vai ser retirado e será colocado piso intertravado. É uma obra da Prefeitura que demora algumas semanas para terminar”, afirmou. FORTALEZA-CE, BRASIL,27.11.2025: Centro cultural Dragão do Mar após reforma. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA Já em relação ao paisagismo, a secretária informou que serão plantadas 250 mudas e plantas de tamanho médio, entre oitis, trapiás, flamboyants, pau-pombos, espatódeas, palmeiras e outras espécies.

“O paisagismo vai ao longo do tempo se encorpando, com as plantas crescendo, e isso vai transformando o espaço. Nós temos toda uma estratégia, não só do Dragão do Mar, mas nos outros equipamentos que estão situados ali, para que o paisagismo possa também crescer e reduzir as questões relacionadas especialmente ao calor, mas também à beleza”, afirmou. A quadra esportiva que ficava na praça também não está no projeto novo. No lugar dela, serão instaladas uma academia ao ar livre e uma brinquedopraça voltada para o público infantil. O investimento de R$ 5 milhões feito pelo Governo do Estado também é utilizado na recuperação da passarela do centro cultural, pintura e correção de infiltrações.

