Ônibus com torcedores do Fortaleza sofre acidente

Torcedores voltavam para Fortaleza / Crédito: Reprodução Redes Sociais

O ônibus que transportava torcedores do Movimento Tricolor Bravo, do Fortaleza Esporte Clube (FEC), sofreu um acidente nesta sexta-feira, 28. O grupo retornava de São Paulo, onde o Fortaleza jogou na quarta-feira, 26, contra o Bragantino — partida que terminou em 1 a 0 para o time cearense. Cerca de 45 torcedores estavam no veículo. De acordo com a empresa Ibus, o acidente ocorreu durante a descida de uma serra, no estado da Bahia, quando o ônibus colidiu com a traseira de uma carreta. O impacto danificou a parte frontal do veículo e quebrou os para-brisas.

Torcedores passam bem Em publicação nas redes sociais, o Movimento Tricolor Bravo informou que todos os passageiros estão bem e não houve ferimentos graves. Ainda de acordo com a postagem, a empresa deverá arcar com os custos de hospedagem e deslocamento dos torcedores. De acordo com informações da Ibus, o motorista principal não sofreu ferimentos e o auxiliar teve lesões leves, recebeu atendimento médico e está em situação estável.

Trecho tinha sistema de “Siga e Pare” Segundo a empresa Ibus, o ônibus seguia em comboio com outros veículos quando encontrou um bloqueio operacional na via — em trecho de descida e curva, onde há histórico de baixa visibilidade e dificuldade de frenagem.