Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ônibus com torcedores do Fortaleza sofre acidente

Ônibus com torcedores do Fortaleza sofre acidente

Veículo retornava de São Paulo, onde o Fortaleza jogou na quarta-feira, 26, contra o Bragantino, quando colidiu com uma carreta; não houve feridos graves
Atualizado às Autor Cidades O POVO
Autor
Cidades O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ônibus que transportava torcedores do Movimento Tricolor Bravo, do Fortaleza Esporte Clube (FEC), sofreu um acidente nesta sexta-feira, 28. O grupo retornava de São Paulo, onde o Fortaleza jogou na quarta-feira, 26, contra o Bragantino — partida que terminou em 1 a 0 para o time cearense.

Cerca de 45 torcedores estavam no veículo. De acordo com a empresa Ibus, o acidente ocorreu durante a descida de uma serra, no estado da Bahia, quando o ônibus colidiu com a traseira de uma carreta. O impacto danificou a parte frontal do veículo e quebrou os para-brisas.

Torcedores passam bem

Em publicação nas redes sociais, o Movimento Tricolor Bravo informou que todos os passageiros estão bem e não houve ferimentos graves. Ainda de acordo com a postagem, a empresa deverá arcar com os custos de hospedagem e deslocamento dos torcedores.

De acordo com informações da Ibus, o motorista principal não sofreu ferimentos e o auxiliar teve lesões leves, recebeu atendimento médico e está em situação estável.

Trecho tinha sistema de “Siga e Pare”

Segundo a empresa Ibus, o ônibus seguia em comboio com outros veículos quando encontrou um bloqueio operacional na via — em trecho de descida e curva, onde há histórico de baixa visibilidade e dificuldade de frenagem.

O local estaria sinalizado com sistema de “Siga e Pare” em razão de obras na pista.

A empresa afirmou ter prestado assistência imediata no local, acionado os serviços necessários e colaborado com as autoridades para os registros e investigações.

Causas serão investigadas

Em nota, a Ibus ressaltou ainda que a sinalização de obras em áreas de serra exige “atenção redobrada quanto à posição e visibilidade”, e afirmou que a dinâmica do acidente será avaliada com participação dos órgãos responsáveis. A empresa informou que novas atualizações serão divulgadas após a conclusão das apurações.


Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar