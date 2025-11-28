Sete postos de combustíveis são investigados por formação cartel na venda de gasolina em Fortaleza

Operação mira cartel entre postos de Fortaleza / Crédito: Ministério Público do Estado

Sete postos de combustíveis são investigados por formação de cartel em Fortaleza. Os estabelecimentos fazem parte de três a quatro redes do setor responsáveis por atuar de forma ilegal na combinação de preços da gasolina na Capital. O Ministério Público do Ceará (MPCE) deflagrou, nesta sexta-feira, 28, uma operação para investigar os estabelecimentos. Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão contra os sócios das empresas, sendo sete cumpridos nos postos e os demais nas residências dos alvos em Fortaleza e no Rio de Janeiro. Entre os alvos, foram identificadas cinco mulheres sócias das empresas e os demais homens.

Leia Mais | Casal é assassinado a tiros em via pública de Fortaleza Conforme a investigação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), os estabelecimentos definiam um preço fixo para a venda de gasolina e teria o objetivo de afetar a concorrência do setor, deixando o consumidor com apenas uma única opção. “O consumidor às vezes tá pagando um preço muito mais alto do que deveria com essa formação de cartel”, disse o secretário da Fazenda (Sefaz), Fabrízio Gomes. A investigação teve início no ano de 2023 após o levantamento de preços de postos feito pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon). Do total de estabelecimentos fiscalizados, 95% tinham o mesmo valor de gasolina e 5% tinham valor diferente, levando a suspeita de formação de cartel. Diante das suspeitas, foram expedidos os mandados judiciais. Foram apreendidos celulares, máquinas de cartões, notas fiscais, anotações e demais documentos.

A operação também foi dividida em dois eixos: o criminal e o administrativo. Na parte administrativa, o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf), o promotor de Justiça Felipe Diogo, informou que as atividades buscavam investigar a sonegação fiscal. “Há uma série de regulamentações de legislação que estabelece a obrigatoriedade de de de várias questões ao aos postos”, disse. Já o coordenador do Gaeco, Adriano Saraiva, afirmou que a investigação criminal ainda está no início e que a partir dos materiais apreendidos serão possíveis confirmar a prática ilegal de formação de cartel. Além do MP, Gaesf e Decon, atuaram também na operação a 81ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, com apoio do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), da Secretaria da Fazendo (Sefaz), da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e da Polícia Civil do Ceará (Pefoce).

Órgãos identificaram "indícios de conluio" Crédito: Ministério Público do Estado Sindicato diz acreditar em comerciantes Procurado pelo O POVO, o assessor para assuntos econômicos do Sindipostos-CE, Antônio José Costa,

informou que o sindicato tomou conhecimento do caso e disse acreditar que os comerciantes não tenham praticado o esquema criminoso, como apontado na investigação. Conforme ele, o sindicato apenas presta apoio logístico e jurídico, não interferindo na comercialização.