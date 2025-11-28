Incêndio atinge vegetação em Fortaleza; Bombeiros estão no local

Incêndio atinge vegetação e fumaça pode ser vista na Washington SoaresFogo foi identificado em vegetação atrás de onde está insladao um parque de diversões. Não há registro de vítimas
Incêndio é registrado nesta sexta-feira, 28, em vegetação da avenida Rogaciano Leite, no bairro Guararapes, em Fortaleza. Fogo foi identificado no final da manhã e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) está atudando no local.
Não há registro de vítimas.
Conforme os Bombeiros, a área fica localizada atrás de onde está insladao um parque de diversões e a fumação pode ser vista na avenida Washington Soares, no bairro Edson Queiroz.
Devido à extensão da área atingida, os Bombeiros precisaram acionar mais guarnições para reforço, com objetivo de impedir a propagação do fogo, informou em nota o CBMCE.
A matéria será atualizada em instantesDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente