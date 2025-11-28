Incêndio atinge vegetação em Fortaleza; Bombeiros estão no local

A fumaça foi identificada nas proximidades do Parque do Cocó, na manhã desta sexta, 28 / Crédito: Mirla Nobre

Incêndio é registrado nesta sexta-feira, 28, em vegetação da avenida Rogaciano Leite, no bairro Guararapes, em Fortaleza. Fogo foi identificado no final da manhã e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) está atudando no local. Não há registro de vítimas.