Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Incêndio atinge vegetação em Fortaleza; Bombeiros estão no local

Incêndio atinge vegetação e fumaça pode ser vista na Washington Soares

Fogo foi identificado em vegetação atrás de onde está insladao um parque de diversões. Não há registro de vítimas
Atualizado às Autor Alice Barbosa
Autor
Alice Barbosa Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Incêndio é registrado nesta sexta-feira, 28, em vegetação da avenida Rogaciano Leite, no bairro Guararapes, em Fortaleza. Fogo foi identificado no final da manhã e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) está atudando no local. 

Não há registro de vítimas.

Conforme os Bombeiros, a área fica localizada atrás de onde está insladao um parque de diversões e a fumação pode ser vista na avenida Washington Soares, no bairro Edson Queiroz.

Devido à extensão da área atingida, os Bombeiros precisaram acionar mais guarnições para reforço, com objetivo de impedir a propagação do fogo, informou em nota o CBMCE. 

A matéria será atualizada em instantes 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar