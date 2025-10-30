Suspeito de receptação é preso com 21 celulares dentro de veículo em Caucaia

Suspeito de receptação é preso com 21 celulares dentro de veículo em CaucaiaAbordagem preventiva da PM no bairro Marechal Rondon deu ordem de parada a veículo que trafegava com aparelhos roubados nessa quarta-feira, 29
Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por suspeita de receptação após ser flagrado com 21 celulares dentro de veículo por volta das 4 horas dessa quarta-feira, 29, no bairro Marechal Rondon, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
Ação foi realizada por ofensiva do 26º Batalhão (26º BPM) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Ele está à disposição da Justiça.
Conforme a PM, a composição fazia abordagens preventivas pela área quando ordenou a parada do veículo conduzido pelo suspeito.
Durante a vistoria, foram encontrados quatro celulares no banco do carona, incluindo dois deles com registro de roubo, além de outros dois aparelhos e mais 15 localizados no banco traseiro.
Suspeito, veículo e telefones foram conduzidos para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia. Caso foi transferido para investigação da 2ª Delegacia de Polícia Civil do Município.
Denúncias
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
2ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia. (85) 3101-7311
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br