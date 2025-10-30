Suspeito de receptação é preso com 21 celulares dentro de veículo em Caucaia

Homem é preso por suspeita de receptação com 21 celulares dentro de veículo nessa quarta-feira, 29, no bairro Marechal Rondon, em Caucaia / Crédito: Reprodução/ Polícia Militar do Ceará (PMCE)

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por suspeita de receptação após ser flagrado com 21 celulares dentro de veículo por volta das 4 horas dessa quarta-feira, 29, no bairro Marechal Rondon, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ação foi realizada por ofensiva do 26º Batalhão (26º BPM) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Ele está à disposição da Justiça.