140 mil maços de cigarros são apreendidos na BR-222

Mais de 140 mil maços de cigarros são apreendidos e duas pessoas são presas na BR-222

Carga apreendida e detidos por crime de contrabando foram encaminhados à Polícia Federal em Fortaleza nessa segunda-feira, 27
Cerca de 144 mil maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalização nas proximidades da BR-222, no Anel Viário, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), por volta das 13h30min dessa segunda-feira, 27. 

Os dois ocupantes do veículo foram presos em flagrante pelo crime de contrabando. A ocorrência foi conduzida pelo Grupo de Operações com Cães (GOC-CE).

Durante a abordagem ao veículo, os policiais identificaram uma grande quantidade de cigarro, de origem estrangeira e com comercialização e importação não autorizadas.

De acordo com a PRF, o motorista informou que a carga teria sido retirada em Aquiraz, também município da Região Metropolitana da Capital, e seria entregue a outro condutor em um posto de combustíveis em Caucaia.

A carga apreendida e os detidos foram encaminhados à Polícia Federal em Fortaleza, responsável pelos procedimentos cabíveis.

