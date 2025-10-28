Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais 198 servidores são empossados para atuar na área da saúde no Ceará

Cerimônia ocorreu no Complexo Cultural Estação das Artes, em Fortaleza. Segundo Sesa, até o fim do primeiro semestre de 2026 mais 1600 profissionais serão empossados
Gabriela Almeida
Um total de 198 novos servidores tomaram posse, nesta terça-feira, 28, para atuar pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Cerimônia ocorreu no Complexo Cultural Estação das Artes, em Fortaleza. Segundo pasta, até o fim do primeiro semestre de 2026 mais 1600 profissionais serão empossados. 

Contemplados foram convocados no dia 30 de setembro recente. Grupo que foi empossado na noite de hoje é composto por 37 médicos e 161 profissionais que são da área assistencial, entre eles enfermeiros, técnicos de Enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais e psicólogos.

Ele devem atuar já a partir da próxima semana, em unidades de saúde como: Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM) e Samu 192 Ceará.

Chagas Vieira, titular da Casa Civil, esteve representando na ocasião o governador Elmano de Freitas (PT). Em coletiva de imprensa, ele informou que mais de 2500 profissionais já foram convocados desde 2023.

"É o fortalecimento da saúde pública. Temos cada vez mais ampliado o serviço da Capital e o do interior do Estado, descentralizando o serviço de saúde, levando o tratamento do câncer para o Interior e tem sido essa a determinação do governador Elmano, fortalecer cada vez mais a nossa secretaria da saúde, valorizar os nossos profissionais, para que a população receba o melhor atendimento", destacou. 

Lauro Vieira, Secretário Executivo de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional da Sesa, também esteve na ocasião e informou que até o fim do primeiro semestre de 2026 mais 1.600 servidores da Saúde serão empossados.

"É de extrema importância esse momento. Primeiro porque é um fortalecimento do serviço público. A gente volta a ter essa cultura da saúde com servidores públicos. Segundo, porque eles vão compor equipamentos de saúde que são muito importantes e são de referência para atendimento terciário", disse.

Servidores empossados comemoram com familiares

Muitos dos profissionais contemplados hoje levaram seus familiares para a cerimônia, dividindo a alegria do momento e recebendo aplausos de orgulho. A enfermeira Leticia Silva, 37, foi uma das empossadas. Ela esteve presente mesmo com o braço enfaixado, em decorrência de um acidente doméstico sofrido.

"Antes de saber do que eu queria, alguma coisa já me mandava para esse caminho (da enfermagem). Eu quero fazer a diferença na vida do outro. Eu passei por isso esses dias agora, fiquei na posição de paciente e eu fui tão bem acolhida. Aquele profissional que pega na nossa mão, assim, faz tanta diferença. É isso que eu quero fazer. Eu sempre quis isso, mas ali eu tive certeza que é o que eu queria fazer", relata. 

Leticia foi para a posse ao lado da filha, Maria Luiza, 14, que acompanhou todo o processo preparatório da mãe, na qual se inspira. "Ela é uma pessoa muito forte, tem muitas pessoas ali que ela cuida, mesmo ela superando os traumas dela ela conseguiu estar ali ajudando outras pessoas", diz a adolescente. 

Já Amanda Larissa, 25, levou os pais e tios para o evento. Ela é técnica de enfermagem e diz que desde 2021 vive a expectativa da posse. "Estava desistindo já, mas finalmente chegou e meu coração está a mil ainda. (Quero) assumir meu compromisso e dar o melhor para o povo cearense", diz.

Ao seu lado, sua mãe, Francisca Helena, 53, conta que a jovem desde pequena é predestinada para cuidar dos outros. "Teve um tempo, quando ela era novinha, ela foi internada aí no hospital. Aí eu disse: 'Um dia você vai cuidar de quem hoje cuidou de ti' (...) O tempo foi passando, ela estudou para isso e deu certo", conta a doméstica.

