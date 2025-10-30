Roubo a concessionária em 2023: uma pessoa é presa e 10 mandados de busca são cumpridosPrisão aconteceu em operação do MPCE nesta quinta-feira, 30, que mira acusados de subtrair veículos de estabelecimento no bairro Guararapes. Crime aconteceu em fevereiro de 2023
Na manhã desta quinta-feira, 30, uma operação do Ministério Público do Ceará (MPCE) mirou suspeitos de roubarem 12 carros de dentro de uma concessionária no bairro Guararapes, em Fortaleza. Uma pessoa foi presa após cumprimento de mandado de prisão.
O crime aconteceu em fevereiro de 2023 e foi flagrado por câmeras de segurança do local. Na operação, também foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão. As diligências foram realizadas em Fortaleza e contou com apoio da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).
De acordo com o órgão, os denunciados no processo criminal vão responder pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa. As investigações revelaram que, mediante uso de violência e grave ameaça, os suspeitos roubaram 12 veículos de uma concessionária, em ato similar a um “arrastão”.
Imagens que flagraram o crime mostraram que os carros foram levados em cerca de dez minutos. Na época, como O POVO mostrou, um homem, que já teria tido relações comerciais com o proprietário do local, chegou na companhia de outras pessoas e subtraiu os carros.
Uma das pessoas que invadiu a loja estava armada e teria rendido um dos vendedores. No lado de fora da loja, estavam cerca de dez pessoas aguardando para entrar no estabelecimento.
Segundo a acusação do MP, os réus se deslocaram de carro até a concessionária e alguns deles receberam valores entre R$ 100 e R$ 300 para fugir do local do crime nos veículos roubados.
Ainda segundo o órgão, a denúncia da 90ª Promotoria de Justiça de Fortaleza foi recebida pelo Poder Judiciário e os denunciados serão notificados para apresentação de defesa e posterior realização de audiências para análise das provas e julgamento pelo Poder Judiciário.
A operação, intitulada “Tolerância Zero”, busca coletar mais provas de crimes praticados pelo grupo armado. O Ministério Público informou que quase todos os réus possuem antecedentes criminais.