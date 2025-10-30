Roubo a concessionária em 2023: uma pessoa é presa

Grupo de mais de 20 pessoas teria roubados uma série de carros de loja de veículos em Fortaleza / Crédito: Reprodução / WhatsApp

Na manhã desta quinta-feira, 30, uma operação do Ministério Público do Ceará (MPCE) mirou suspeitos de roubarem 12 carros de dentro de uma concessionária no bairro Guararapes, em Fortaleza. Uma pessoa foi presa após cumprimento de mandado de prisão. O crime aconteceu em fevereiro de 2023 e foi flagrado por câmeras de segurança do local. Na operação, também foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão. As diligências foram realizadas em Fortaleza e contou com apoio da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Leia Mais | Roubos caem no Ceará, mas casos de estelionato aumentam De acordo com o órgão, os denunciados no processo criminal vão responder pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa. As investigações revelaram que, mediante uso de violência e grave ameaça, os suspeitos roubaram 12 veículos de uma concessionária, em ato similar a um “arrastão”. Imagens que flagraram o crime mostraram que os carros foram levados em cerca de dez minutos. Na época, como O POVO mostrou, um homem, que já teria tido relações comerciais com o proprietário do local, chegou na companhia de outras pessoas e subtraiu os carros. Uma das pessoas que invadiu a loja estava armada e teria rendido um dos vendedores. No lado de fora da loja, estavam cerca de dez pessoas aguardando para entrar no estabelecimento.