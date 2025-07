PM e técnica de enfermagem morrem em acidente de moto com carreta em Quixeramobim

Os dois estavam em uma motocicleta, pilotada por Érykless, quando colidiram com uma carreta de forma frontal. As vítimas foram arremessadas devido ao forte impacto e não resistiram aos ferimentos.

Com a colisão, o caminhão envolvido no acidente pegou fogo, sendo necessária a atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Conforme a corporação, equipes trabalharam para combater o incêndio no veículo e na vegetação das margens da via.

Em nota, o Centro Universitário Católica de Quixadá (UniCatólica) lamentou a morte do ex-aluno. Érykless tinha se formado em Direito e colado grau na última quinta-feira, 24. “Deixa um legado de dedicação e conquistas que marcaram a sua trajetória acadêmica”, disse o texto publicado nas redes sociais.

O local em que Rivania trabalhava, o Hospital e Maternidade Jesus Maria José, de Quixadá, também publicou uma nota de pesar pela morte da jovem. “Neste momento de dor, nos unimos em oração, pedindo a Deus que a receba em sua morada eterna e que conceda força e consolo aos corações enlutados”, expressou.