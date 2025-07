Ceará registra chuva em mais de 40 municípios; temperaturas variam entre 16ºC e 36ºC

Morada Nova registrou o maior índice, com 58 milímetros (mm). As temperaturas máximas giram em torno de 36ºC, com mínimas de 16ºC e ventos de 50 km/h

Ceará tem 75% de seu território sob seca relativa, aponta monitor; ENTENDA As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Já nesta quarta-feira, 30, espera-se uma redução da cobertura de nuvens devido à dissipação do DOL. No entanto, ainda há possibilidade de acumulados dispersos e breves pelo Estado, com intensidade fraca.

As precipitações são influenciadas pela atuação do Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) , além de efeitos locais como relevo, temperatura, disponibilidade de umidade e o sistema de brisa.

Segundo a Funceme, para esta terça-feira, a previsão indica céu variando de nublado a parcialmente nublado, com ocorrência de chuvas isoladas, curtas e fracas em todas as macrorregiões.

Durante a madrugada e o início da manhã, as pluviosidades devem ocorrer principalmente nas macrorregiões do Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Maciço de Baturité e faixa litorânea. Já no período da tarde e à noite, as precipitações tendem a se concentrar no interior, com ausência pluviométrica na zona costeira.

Temperaturas máximas em torno de 36ºC, com mínimas de 16ºC no Ceará; os ventos podem ser de 50 km/h

De acordo com a Funceme, as temperaturas mínimas devem variar entre 16 e 19 graus Celsius (°C) nas macrorregiões do Cariri, sul e oeste do Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Maciço de Baturité.

Já as máximas podem atingir valores entre 34°C e 35°C na Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, e Litoral Norte nesta terça.