Ex-prefeito do Crato, Capitão Ariovaldo Carvalho morre aos 96 anos

Natural do Crato, Ariovaldo foi responsável por obras importantes nas zonas urbana e rural no município; Atual prefeito, André Barreto (PT), informou que decretará luto oficial de três dias

Em nota, a Prefeitura de Crato manifestou o pesar. O atual prefeito, André Barreto (PT), informou que decretará luto oficial de três dias . Natural do município, Ariovaldo foi responsável por obras importantes nas zonas urbana e rural do Crato.

O Capitão também ocupou a função de presidente da Expocrato e idealizador de espaços voltados à agricultura familiar. Ele foi, ainda, responsável pela construção do Colégio Polivalente e casas populares no município.

Conforme publicação da atual gestão, entre os principais feitos de Ariovaldo Carvalho destacam-se a construção do viaduto de acesso à cidade, o viaduto da Igreja de São Francisco, o estádio e conjunto habitacional do Mirandão, o prédio da Prefeitura Municipal e a Avenida Thomaz Osterne de Alencar.

Dentre os feitos, destacam-se a construção do viaduto de acesso à cidade, o viaduto da Igreja de São Francisco, o estádio e conjunto habitacional do Mirandão, o prédio da Prefeitura Municipal e a Avenida Thomaz Osterne de Alencar.

Atual prefeito lamenta

André Barreto (PT), atual gestor da cidade, lamentou também o falecimento da figura da política caririense. "Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do ex-prefeito Capitão Ariovaldo Carvalho, um dos grandes nomes da história do nosso Crato", compartilhou em sua rede social nesta terça-feira, 29. "Minha gratidão e reconhecimento a esse gestor visionário e atuante, que sempre trabalhou com amor pelo Crato", escreveu o prefeito.

O gestou utilizou a postagem para agradecer os feitos de Ariovaldo. "À frente do município entre 1977 e 1982, construiu um legado de obras e realizações que transformaram a cidade e a vida do nosso povo. Meus sentimentos à família e aos amigos", finalizou o chefe do Executivo municipal.