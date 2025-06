BR-222, em Caucaia, fica um dia interditada por protesto de indígenas contra duplicação da rodovia

Indígenas tapebas protestam por melhorias na BR-222, em Caucaia, nesta terça-feira, 10 / Crédito: Reprodução/ leitor via WhatsApp O POVO

Cerca de 100 indígenas da etnia tapeba protestaram em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), contra a deplicação da rodovia BR-222. A manifestação, que teve início na manhã de segunda, 9, gerou a interdição total do tráfego da rodovia BR-222, no quilômetro (km) 15, até o fim da manhã de desta terça. LEIA MAIS | Um rio, um pássaro e um kokoro: entrevista exclusiva com Ailton Krenak



Segundo a indígena Kilvia Tapeba, 39, a rodovia corta 11 km do território indígena. "A obra já está quase 100% finalizada. As ações previstas neste Pbai não tem nem 10% das ações consolidadas e executadas", lamenta. Pbai é o Plano Básico Ambiental Indígena, que prevê ações de mitigação e de contenção referente ao impacto ambiental. A reclamação inclui a dificuldade de acesso para entrada e saída da comunidade. "Inicialmente, fizeram algo muito ruim. A solicitação é que faça um trabalho melhor, mais eficiente e feito de acordo com as solicitações", defende. Segundo a tapeba, o assessor especial de Relações Comunitárias do Estado, Frank Ranier, esteve no endereço conversando com os locais. O POVO aguarda nota da Casa Civil. O envio implicará na atualização desta matéria.

Será realizada ainda uma reunião na tarde desta terça no Palácio da Abolição, em Fortaleza, entre o povo originário, o Estado e o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), com o objetivo de criar um grupo de trabalho para discutir as demandas. Em nota, a Secretaria dos Povos Indígenas do Ceará (Sepince) destacou o "compromisso com o diálogo respeitoso e a busca por soluções que atendam às necessidades das comunidades indígenas, garantindo os direitos de todos os envolvidos".