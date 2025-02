Demarcação física da terra indígena Tapeba, em Caucaia, será concluída até o fim de julho de 2025

Fortaleza- CE, Brasil, 05-02-25: Ministra Sônia Guajajara visita o Ceará e participa de evento na Secretaria de Desenvolvimento Agrário. (Fotos: Lorena Louise / Especial para O POVO) / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

A demarcação física da terra indígena Tapeba, localizada em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), deve ser finalizada até o fim de julho de 2025. Conforme Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace), Estado deve iniciar o segundo semestre deste ano com seis demarcações do tipo. Informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 5, durante evento de comemoração dos 46 anos da entidade. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, esteve presente na ocasião e conduziu um debate acerca da demarcação das terras indígenas no contexto da regularização fundiária.

Leia também: A voz das mulheres indígenas por autonomia, igualdade e território