Suspeito de envolvimento nas mortes de Gegê e Paca, em Aquiraz, é preso

Renato Oliveira Mota, de 34 anos, foi preso em São Paulo mais de sete anos depois dos chefes do Primeiro Comando da Capital terem sido assassinados no Ceará

Um dos acusados de envolvimento nas mortes dos chefes do Primeiro Comando da Capital (PCC) Rogério Jeremias de Simone, o “ Gegê do Mangue ”, e Fabiano Alves de Souza, o “ Paca ”, foi preso na tarde dessa segunda-feira, 9, em São Paulo (SP) .

O POVO apurou que policiais civis de São Paulo receberam a informação de que Renato estava escondido em um condomínio localizado no bairro Penha de França, na Capital Paulista. Os agentes de segurança foram até o local indicado e se depararam com o alvo na cozinha do apartamento onde ele estava morando.



Foi dada voz de prisão e Renato foi encaminhado até o 10º Distrito Policial (10º DP). Não foi relatada resistência por parte do autuado.



Conforme denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), na trama que culminou no duplo assassinato, coube a Renato prestar apoio logístico aos executores, já que ele foi flagrado, no dia do crime, transportando alguns deles em seu próprio carro.