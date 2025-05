Chefe de grupo criminoso é preso e laboratório de drogas é desativado em Caucaia

Um homem de 37 anos apontado como chefe de um grupo criminoso foi preso nessa sexta-feira, 30, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A captura aconteceu em ação integrada da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e Polícia Militar do Ceará (PMCE).

LEIA MAIS | Polícias de Ceará e RJ fazem operação contra cearenses chefes de facção escondidos na Rocinha

Com ele, foram apreendidos 24 pedras de crack, 16 pinos de cocaína, nove munições de arma de fogo, embalagens para drogas, rádios comunicadores, uma motocicleta e dois aparelhos celulares, que serão posteriormente analisados a fim de subsidiar investigações sobre a participação dele em outros crimes.

Durante a captura do suspeito, os policiais da Polícia Militar do Ceará (PMCE) identificaram um segundo imóvel que estaria sendo utilizado como um laboratório de drogas com foco na manipulação de entorpecentes no bairro Grilo.

Foram encontrados uma prensa hidráulica, caderno com anotações de vendas, alicate, faca peixeira, balaclava preta, diversas embalagens, pote com pó branco que será periciado, substâncias para mistura de drogas, 1,2 kg de maconha, 497 gramas de cocaína, 135 pedras de crack, 21 papelotes de LSD e um carro.