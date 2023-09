Sete mortos e nove baleados: homicídios em Caucaia ainda não têm suspeitos presos

O tiroteio aconteceu na rua Bragantina, no bairro Marechal Rondon Crédito: leitor via WhatsApp O POVO

Uma chacina, uma tentativa de chacina e um tiroteio com feridos. Foram sete mortos e nove baleados, em um cenário de violência que destacou a situação da segurança pública em Caucaia, na Região Metropolinata de Fortaleza (RMF). Os crimes ainda não foram elucidados e os moradores estão assustados, sendo obrigados a mudar a rotina por causa do medo.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) aponta os trabalhos realizados pelas forças de segurança para o combate às organizações criminosas que atuam na região, com prisões e apreensões. Ainda não houve prisao de suspeitos.

No distrito de Jurema, o medo tem sido uma constante. Entre as vielas é possível verificar vários avisos nos muros com exigências para que as pessoas de motocicleta passem pelo local sem o uso de capacete. Ainda há quem se arrisque e transite por esses lugares sem obedecer as regras ilícitas dadas pelas facções criminosas.

As determinações do grupo criminoso, conforme apuração do O POVO, têm o objetivo de impedir que executores passem despercebidos pelas área. A preocupação também se estende aos motociclistas por aplicativo, que antes de embarcar um passageiro, precisam questionar o destino final. Para esses profissionais, entrar em algumas áreas se tornou um desafio, em razão da violência. É possível ver o medo dos idosos que buscam um pouco de ar do lado de fora de suas casas, em um período de calor, quando transita ali algum veículo desconhecido. As pessoas optam pelo silêncio. Indagada sobre a dificuldade de ir de um bairro para a outra, uma moradora apenas pontua: "Mal saio de casa". Conforme um policial militar que atua nas ruas, a situação de medo não é nova. "Na rave, foi gente de fora de Caucaia para buscar ele (alvo) lá, mas muitos dos conflitos são entre moradores de bairros dentro do Município. O pessoal aqui há muito tempo já vive com medo. Aterrorizado total", relata. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), nos 21 primeiros dias de setembro deste ano foram realizadas 81 capturas relacionadas a crimes como homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa, entre outros, na região.

De acordo com a pasta, um dos presos por organização criminosa é Daniel Diógenes dos Santos, de 25 anos, capturado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil, no último domingo, 17, no bairro Itambé. Ele é suspeito de integrar um grupo criminoso que atua em Caucaia. A SSPDS informou que entre janeiro e agosto foram registradas 234 apreensões de arma de fogo. No mesmo período, em 2022, foram 205 armas apreendidas. Um aumento de 14% nas apreensões.