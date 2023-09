Briga entre facções: cinco pessoas são baleadas durante tiroteio em Caucaia

Cinco pessoas foram baleadas no bairro Marechal Rondon, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, na noite dessa terça-feira, 19. Em 10 dias, Caucaia registrou três epísódios de crimes relacionados a facções criminosas, com pelo menos sete mortos e nove feridos.

Na madrugada de segunda-feira, 18, no bairro Mestre Antônio, uma chacina causou a morte de quatro pessoas e deixou duas feridas. Há 10 dias, também em Caucaia, houve uma tentativa de chacina no bairro Barra Nova, onde três pessoas foram mortas durante uma festa rave e outras duas saíram feridas. Todos os casos são relacionados à disputa entre organizações criminosas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a apuração do O POVO, o caso dessa terça ocorreu quando um grupo foi até o bairro Marechal Rondon com o objetivo de executar pessoas de uma facção rival. No entanto, foram surpreendidos pelos alvos, que também estavam armados. Houve troca de tiros e as vítimas foram socorridas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Bom Jardim.