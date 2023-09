Três pessoas são mortas e outras são baleadas em festa em Caucaia

As informações preliminares também apontam que apenas um dos homens mortos era o alvo dos disparos e as demais vítimas foram atingidas por balas perdidas. A mulher que foi morta trabalhava na rave. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime foi preso.

Alvo "decretado"

Conforme repassado por um fonte policial que atua na área, o alvo dos criminosos já estava "decretado" por uma facção. Ele fez uma publicação no Instagram registrando a presença no evento antes do crime. A Polícia chegou a ir à festa para pedir que ele fosse embora, mas ele não foi, disse a fonte. Os executores pularam o muro do local para praticar o crime.



SSPDS e organização da festa

O POVO solicitou à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) mais informações sobre o caso e atualizará a matéria assim que obtiver resposta. A reportagem também entrou em contato com a organização da festa e aguarda retorno.