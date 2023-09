Homem é morto e três pessoas são baleadas em bar na Região Metropolitana de Fortaleza

O estabelecimento comercial fica na praça do Conjunto Industrial, e a aproximação do homem não despertou suspeitas nas vítimas, que continuaram confraternizando.

O POVO apurou que as vítimas estavam no bar quando foram surpreendidas por um homem armado que realizou vários disparos de arma de fogo.

Um homem de 37 anos foi morto vítima de disparos de arma de fogo em via pública na noite dessa quinta-feira, 21, em um bar no Conjunto Industrial, em Maracanaú , na Região Metropolitana de Fortaleza. Outras três pessoas foram baleadas e socorridas. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Ao se aproximar, o criminoso começou a atirar contra todos. Conforme fontes, as pessoas feridas nos braços e nas pernas tentaram fugir. Todos foram socorridos, no entanto, uma delas não resistiu aos ferimentos.

Conforme a SSPDS, o caso está sob a investigação do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Delegacia Metropolitana de Maracanaú. "A unidade realiza diligências e busca identificar a motivação do fato", informa o órgão.

Crimes

No mesmo dia, quinta-feira, 21, pela manhã, um homem foi cercado e morto por pelo menos seis homens encapuzados no Grande Bom Jardim, em Fortaleza. Os indivíduos foram flagrados por câmeras de segurança. Eles ainda incendiaram dois veículos e fugiram.

Na última terça-feira, 19, cinco pessoas foram baleadas durante um tiroteio no bairro Marechal Rondon, no Distrito de Jurema, em Caucaia. Parte das vítimas foram socorridas à Unidade de Pronto Atendimento do Bom Jardim, conforme fonte policial.

Na madrugada da segunda-feira, 18, quatro pessoas foram mortas no bairro Mestre Antônio, em Caucaia. As vítimas confratenizavam em uma chácara quando dois homens armados invadiram o imóvel e executaram os ocupantes. Uma quinta pessoa, do sexo feminino, foi baleada.

No domingo 10, também em Caucaia, no bairro Barra Nova, três pessoas foram mortas e duas saíram feridas durante uma festa rave. Entre as vítimas existia um alvo, com antecedentes criminais, que era ameaçado de morte por uma facção criminosa. As outras duas pessoas foram mortas vítimas de bala perdida, uma delas um estudante e a outra vítima uma vendedora de bombons.