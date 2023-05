Investigado por morte de menina na Colônia é apreendido por outro homicídio em Caucaia

O adolescente de 15 anos é suspeito de matar um jovem de 21 anos no bairro Metrópole Sul, além de ser investigado pela morte de Thauany de Assis Paiva, de cinco anos

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na noite dessa quarta-feira, 10, suspeito de um homicídio ocorrido horas antes no bairro Metrópole Sul, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). O jovem também é investigado por envolvimento no assassinato da menina de Thauany de Assis Paiva, de cinco anos, no sábado, 6, na comunidade da Colônia, na Barra do Ceará.

Conforme a assessoria de comunicação da PM, a apreensão se deu por volta das 21h30min, após militares receberem a informação de que o autor dos disparos que vitimaram um homem de 21 anos, na madrugada da quarta, estava escondido em uma residência.



“Ao perceber que não conseguiria fugir, o jovem saiu pela porta da frente e se entregou à composição policial”, informou a PM. Em buscas na casa, um revólver calibre 38 municiado foi encontrado no sanitário do banheiro da casa e 19 munições do mesmo calibre foram encontradas debaixo da cama. Também foram apreendidos diversas porções de maconha e uma motocicleta.



A apreensão foi feita pelo Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar. O adolescente foi encaminhado à Delegacia Municipal de Caucaia, onde foi autuado em flagrante pelos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O nome da vítima não foi divulgado.



Homem já havia sido preso suspeito de matar Thauany

Na segunda-feira, 8, um homem de 20 anos, identificado como Kairo Gustavo Oliveira Sena já havia sido preso suspeito de matar Thauany. Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (APF) do suspeito, Kairo foi reconhecido por testemunhas como sendo o autor dos disparos que vitimaram a menina.

Em depoimento, ele negou o envolvimento no crime, afirmando que passou a noite em que o assassinato ocorreu com amigos em uma festa no Centro. Questionado sobre o porquê quebrou o próprio celular durante sua prisão, ele disse apenas que o aparelho havia caído.

Além de Thauany, foram baleados na ação um menino de 12 anos e um adulto de 23 anos — seria este o alvo dos criminosos, mas, em depoimento, ele disse que a ação visava balear qualquer pessoa que estivesse na rua. A criança de 12 anos foi ferida no pé e tem estado estável.



Conforme audiência de custódia a qual foi Kairo Gustavo foi submetido, a ação criminosa visava integrante de uma facção rival, que, ao tentar fugir dos assassinos, correu em direção a uma festa de aniversário, “não tendo os agentes delitivos cessado os disparos, permanecendo a atirar em direção às crianças”, conforme assinalou a juíza Fabiana Silva Félix da Rocha. A prisão preventiva de Kairo Gustavo foi decretada.



Durante a ação criminosa, um guarda municipal que morava na região tentou impedir o crime e passou a atirar contra os suspeitos. Existe a suspeita de que um dos criminosos também tenha sido baleado. A Polícia Civil ainda apurou que uma mulher dirigia o carro usado na ação, que era roubado. O veículo foi encontrado abandonado logo após o crime.

Guerra de facções amedronta moradores da Colônia e do Cristo Redentor



Como O POVO vem mostrando desde a sexta-feira, 5, a região que engloba a comunidade da Colônia e o bairro Cristo Redentor atravessa uma guerra entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE). O assassinato de Thauany teria sido praticado por integrantes do CV.



Além dela, também foi morto Pedro Érick, de 18 anos, na quarta-feira, 3, nas proximidades do cruzamento da Leste-Oeste com a rua Álvaro de Alencar. Ao todo, oito pessoas foram baleadas nas duas localidades em seis dias.