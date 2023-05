K9, droga com "efeito zumbi", é apreendida pela 1ª vez em encomendas postais no Ceará

É a primeira apreensão do tipo no terminal de cargas do Aeroporto de Fortaleza. Também chamada de Spice ou maconha sintética, substância somava 6 kg e estava acondicionada em pacotes, junto com 27 kg de MDMA e 5,5 kg de cocaína, encontrados por agentes da Receita Federal