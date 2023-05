Jovem de 18 anos é presa em SP suspeita de participação na morte de amiga no CE

A vítima desapareceu no município do Crato, no Ceará, no dia 27 de janeiro e foi encontrada morta no dia 31, com sinais de violência

Milene Alves Rodrigues, de 18 anos, foi presa no bairro Vila Fronton, em São Paulo, na última terça-feira, 9. A mulher é apontada como suspeita da morte de uma amiga. A vítima, Tamyres Lima da Silva, 18 anos, desapareceu no dia 27 de janeiro no município do Crato, no Cairiri cearense, e foi encontrada no dia 31 do mês, com sinais de violência.

O corpo da vítima foi localizado em uma cova rasa. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Tamyres é assassinada. As imagens mostram ela cercada por várias pessoas e sendo violentamente agredida.



Com a prisão de Milene, sobe para quatro o número de presos envolvidos no crime. As informações são da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Motivação do crime teria relação com organização criminosa.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O caso é um desdobramento de uma investigação conduzida pelo Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional do Crato. De acordo com as informações, a morte da mulher foi filmada e compartilhada nas redes sociais. Milene teria ido a São Paulo com o objetivo de fugir das autoridades cearenses.

"Após troca de informações entre a Polícias Civil do Ceará e Militar de SP, Milene foi localizada no bairro Vila Fronton, na capital paulista. Na ocasião, um mandado de prisão pelos crimes de homicídio doloso, ocultação de cadáver e integrar organização criminosa foi cumprido contra ela. No imóvel, também foi localizado quase quatro quilos de drogas", divulgou a Polícia Civil.

Milene e o companheiro foram presos e também autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos estão à disposição da Justiça.

Mulher é encontrada morta em cova rasa no Crato

Corpo da vítima de 18 anos foi encontrado com sinais de violência, no Crato. PC-CE prendeu quatro pessoas suspeitas de envolvimento na morte de Tamyres Lima.

A última pessoa detida foi Milene Alves Rodrigues, de 18 anos, capturada em São Paulo. Os outros suspeitos, presos anteriormente, foram identificados como:

- Cícero Jefferson Salu Dias de Brito, 23 anos, o "Davi" ou "BH"

- Raisha Bruna Matos da Silva, de 18 anos;

- Ruan Carlos Lima do Nascimento, 31.