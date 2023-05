Homem é preso suspeito de matar menina de cinco anos na Barra do Ceará

Kairo Gustavo Oliveira Sena, de 20 anos, foi preso na segunda-feira no bairro do Carlito Pamplona

Um homem de 20 anos foi preso na manhã de segunda-feira, 8, no bairro do Carlito Pamplona, suspeito de matar Thauany de Assis Paiva, de cinco anos — crime ocorrido na noite do último sábado, 6, na comunidade da Colônia, na Barra do Ceará.

Kairo Gustavo Oliveira Sena, de 20 anos, foi preso por policiais da Força Tática (FT) do 20º Batalhão da Polícia Militar (20º BPM). Conforme a PM, informações sobre o possível local onde Kairo estaria escondido foram repassadas ao Serviço de Inteligência, do 20º BPM.



"Montado o cerco, os policiais da equipe da FT conseguiram lograr êxito ao abordar o suspeito em frente a residência que estava escondido", disse a PM em nota. "No momento da prisão, o suspeito quebrou seu próprio aparelho celular". Conforme a corporação, Kairo por dois outros crimes de homicídio.



A PM não informou quais seriam as provas existentes contra o suspeito. Kairo foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado ainda em estado de flagrante pelo crime.



Relembre o caso

Na mesma ação em que Thauany foi morta, ainda foram baleados uma outra criança, de 12 anos, e um homem de 23 anos, que seria o verdadeiro alvo dos criminosos. Todas as vítimas foram socorridas a unidades de saúde, mas Thauany não resistiu.

O crime ocorreu em meio a um conflito entre facções criminosas pelo qual passa a região. Do dia 30 de abril a 6 de maio, oito pessoas foram baleadas na Colônia e no bairro Cristo Redentor. Pedro Érick, de 18 anos, já havia sido morto na quarta-feira, 3, no Cristo Redentor.