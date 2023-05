Sete PMs são afastados suspeitos de tráfico de drogas e outros crimes no Ceará

Uma operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 11, para cumprir mandados de busca e apreensão contra sete policiais militares. Conforme o Ministério Público Estadual (MPCE), eles são suspeitos de crimes como peculato, tráfico de drogas, associação criminosa, arrebate (tomada violenta de entorpecentes de traficantes) e transporte de drogas.

Todos os alvos da operação foram afastados das atividades por decisão judicial. Dois deles foram presos em flagrante no momento dos cumprimentos dos mandados: um deles por posse de drogas para consumo próprio e o outro por posse de munições de arma de uso restrito. Os nomes dos PMs não foram divulgados.



"A operação contou com apoio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE), através da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD), e Delegacia de Assuntos Internos (DAI)", informou o MPCE.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, a CGD afirmou que atuou através da Delegacia de Assuntos Internos (DAI) com objetivo de instruir investigação de desvio de substâncias entorpecentes.

"Com a Operação, o NUINC/MPCE, a DAI/CGD e a COIN/SSPDS acreditam terem encontrado elementos suficientes para a elucidação do crime, bem como material para a identificação de outras ações ilícitas praticadas pelo grupo", afirma a CGD, que acrescentou ter instaurado procedimento também na seara disciplinar.

A operação foi batizada de Magnatas em referência ao filme “Magnatas do Crime”, que narra a história de um traficante graduado em Oxford "que usa suas habilidades para criar um império de maconha", conforme o MPCE.