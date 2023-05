Bazar beneficente é realizado em Caucaia com mercadorias confiscadas pela Receita

Dos dias 9 a 12 de maio, cinco instituições beneficentes promovem um bazar com as mercadorias confiscadas pela Receita Federal no programa Receita Cidadã. A ação será realizadas das 8 às 16 horas no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Karate (CBK), em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, próximo ao Sesc Iparana. A entrada do evento custa R$ 10, valor a ser pago somente em dinheiro em espécie.

Equipamentos de informática, videogames, celulares, relógios, brinquedos, perfumes, roupas, mochilas, maquiagens, dentre outros produtos estarão disponíveis para compra.

Os itens podem ser comprados com valores abaixo dos preços de mercado, e todo o valor arrecadado será destinado aos projetos das instituições.

As instituições são: Casa Sol Nascente, Estância Fraternidade, Instituto Irmã Giulliana Galli, Instituto Práxis e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Parnaíba-PI. O bazar dura até quando durarem os estoques.

O valor máximo de compras será de R$ 2 mil por CPF, com exceção de produtos que ultrapassem o valor, com a opção de parcelamento de até três vezes no cartão de crédito.

Pagamentos em pix não serão aceitos, e menores de idade só podem entrar acompanhados de um adulto responsável, sendo apenas um por acompanhante.

Serviço

Bazar beneficente em Caucaia

Quando: 9 a 12 de maio, das 8 às 16 horas

Onde: Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Karate (CBK), próximo ao Sesc Iparana

Entrada: R$ 10 (apenas em dinheiro em espécie)

Instituições beneficiadas: Casa Sol Nascente, Estância Fraternidade, Instituto Irmã Giulliana Galli, Instituto Práxis e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Parnaíba-PI.

