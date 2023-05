Pires Ferreira registra maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas

O município de Pires Ferreira, a 297,1 km, teve a maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas. Foram registrados 115,2 milímetros (mm), entre as 7 horas dessa terça-feira, 2, as 7 horas desta quarta-feira, 3, de acordo com balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Pires Ferreira também foi o único município a registrar mais de 100 mm de chuva nesta madrugada.

A segunda maior chuva das últimas 24 horas foi em Ipu, com 48,2 mm, seguida da ocorrida em Coreaú, com 41 mm. Senador Sá teve a quarta maior precipitação da madrugada, com 37 mm.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Funceme aponta que nesta semana o Ceará tem possibilidade de chuvas isoladas e rápidas sobre as seguintes áreas: Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, Ibiapaba e norte do Sertão Central e Inhamuns.

Até sexta-feira, 5, o Ceará apresenta "predomínio de condições estáveis", com poucas nuvens no céu, conforme a previsão de tempo.

De acordo com a Funceme, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), um dos principais indutores de chuvas no Estado, está posicionada em torno da Linha do Equador, "relativamente afastada da costa cearense".

Maiores chuvas nas últimas 24 horas, segundo a Funceme:

1 - Pires Ferreira: 115.2 mm

2 - Ipu: 48.2 mm

3 - Coreaú: 41 mm

4 - Senador Sá: 37 mm

5 - Ararendá: 28 mm

6 - Viçosa do Ceará: 26 mm

7 - Granja: 22 mm

8 - General Sampaio: 21 mm

9 - Icapuí: 20.4 mm

10 - São Benedito: 20 mm

11 - Nova Russas: 18.8 mm

12 - Itarema: 18 mm

Ceará registra chuvas em 35 municípios



Nas últimas 24 horas, o Ceará registrou chuvas em 35* municípios cearense monitorados, conforme a Funceme.

Os cinco municípios com maiores registros de precipitação foram: Pires Ferreira (115.2 mm), Ipu (48.2 mm), Coreaú (41 mm), Senador Sá (37 mm) e Ararendá (28 mm).

Nos próximos dias, são esperadas chuvas isoladas e rápidas sobre algumas áreas do Estado: Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, Ibiapaba e norte do Sertão Central e Inhamuns.

*Dados atualizados às 12 horas

Sobre o assunto Foragida por tráfico de drogas no Ceará é presa em Goiás

Parques eólicos no mar: audiência aponta desafio ambiental e potencial econômico

Município de Cariré registra maior chuva das últimas 24 horas no Ceará

Tags