Chuvas da madrugada se concentram no Leste e Sul do Ceará

Jaguaribana e Cariri foram macrorregiões com maior registro de chuvas na madrugada; Funceme prevê tempo seco no Ceará para o restante desta quinta-feira

A madrugada foi de chuvas nas partes Leste e Sul do Ceará. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, a chuva que vinha desde a noite dessa quarta-feira, 3, seguiu se espalhando. Os ventos a Oeste levaram as nuvens do RN e do PI para a macrorregião Jaguaribana no começo da madrugada.

Por volta de 1h30min, o mesmo aglomerado de chuvas chegou ao Cariri. Resquícios de precipitação chegaram a ser registrados no Sertão Central e Inhamuns, Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité, mas de forma isolada.

No começo da manhã já não haviam mais focos de chuva significativos no Ceará. Na Jaguaribana a precipitação foi até às 2h30min, aproximadamente, enquanto no Cariri o tempo instável acabou por volta das 4 horas.

Para o restante do dia, a Funceme indica céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todo o Ceará. À exceção da Jaguaribana, todas as macrorregiões tem chances baixas de chuva isolada.

