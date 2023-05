Iprede realiza corrida beneficente em Fortaleza neste sábado, 6

A iniciativa do Iprede tem como objetivo arrecadar fundos para ajudar 23 comunidades de Fortaleza

O Instituto da Primeira Infância (Iprede) realiza neste sábado, 6, o II Desafio Solidário Iprede, ação beneficente de caminhada e corrida não competitiva na Beira-Mar. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Fortaleza. O ponto de partida será no Iate Clube, a partir das 6 horas.

O objetivo do desafio é arrecadar fundos para ajudar 23 comunidades da capital cearense. A iniciativa conta com a assistência do projeto Prato Cheio, que presta auxílio às pessoas em situação de vulnerabilidade por meio da doação de alimentos.

As inscrições para o desafio já foram encerradas, mas é possível ajudar a instituição entrando em contato pela página do Instagram do Iprede. O valor de cada inscrição era de R$ 100 — valor que será convertido em alimentos para doação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para os corredores, estão disponíveis as opções de percursos de 3 km, 5 km ou 10 km.



Serviço

Corrida beneficente em Fortaleza - II Desafio Solidário Iprede

Quando: Sábado, 6 de maio, a partir das 6 horas

Onde: Partida no Iate Clube (av. Vicente de Castro, 4813)

Outras informações: @iprede