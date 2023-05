Caucaia: famílias afetadas por alagamentos e inundações vão receber auxilio financeiro

A Prefeitura de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), pretende dar auxílio de R$ 1 mil às famílias em vulnerabilidade social que foram afetadas por alagamentos e inundações decorrentes das fortes chuvas que atingiram a cidade. Ação foi divulgada na noite desta quinta-feira, 4, e ocorre por meio de um Projeto de Lei (PL), que deve aguardar agora por aprovação de vereados na Câmara Municipal.



Precipitações intensas que caíram sob a localidade e o aumento do nível dos açudes fizeram com que residências de algumas comunidades fossem alagadas, segundo Defesa Civil. Só no bairro Picuí, cerca de 40 pessoas chegaram a ficar desabrigadas após a água dentro de suas casas chegar ao nível da cintura.



Órgão esteve presente, ao lado do prefeito Vitor Valim, nesse e em outros locais afetados para prestar atendimento a população, que teve ainda móveis e materiais danificados. Como forma de seguir prestando auxilio para as pessoas afetadas, a prefeitura deve mandar à Câmara um PL instituindo auxílio financeiro.

"Desde o primeiro momento estivemos juntos da população. Estamos trabalhando para amenizar o sofrimento dessas famílias que infelizmente passaram por essa situação. O projeto de lei será enviado para a Câmara e tenho certeza que vai ter o amparo de todos os vereadores", frisou o prefeito Vitor Valim.

"De acordo com a lei, o Auxílio Financeiro, consiste no pagamento de parcela única no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e poderá ser utilizado para aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza; artigos pessoais; mobiliário residencial; eletrodomésticos e aquisição de materiais de construção", disse órgão em nota publicada em seu site.

Quem pode receber e como será efetuado:

O pagamento será feito diretamente para o beneficiário, por meio de operação bancária realizada por instituição financeira oficial. Para receber, é preciso que família esteja em vulnerabilidade social e que solicitante:

Resida em áreas cujos domicílios tenham sido afetadas por alagamentos e inundações ocasionados pelas fortes chuvas no Município de Caucaia, e que tenham sofrido danos materiais, conforme atestado pela Defesa Civil;

Esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico;

Que tenha renda per capita de até um salário mínimo;

O requerente tenha idade mínima de 18 anos ou ser emancipado;

Comprove residência no Município de Caucaia.

Requeira o benefício junto às unidades de atendimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SDST, até o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação dessa Lei.



"Excepcionalmente as famílias que foram afetadas pelas inundações e alagamentos ocasionados pelas fortes chuvas e que não possuírem CadÙnico, deverão no ato do requerimento do Auxílio nas unidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho (SDST) realizar a sua inscrição junto ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal", frisa ainda órgão.



