Dois suspeitos de matar entregador de gás são detidos em Caucaia

Dois suspeitos de matar o entregador de gás identificado apenas como Eduardo, no bairro Grilo, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, foram detidos nesta quinta-feira, 6. O crime aconteceu no dia 29 de dezembro. José Márcio da Silva Sousa, apontado como atirador, e um adolescente de 15 anos foram flagrados pelas câmeras de segurança da distribuidora de gás, no local do crime.



Levantamentos feitos por uma fonte ouvida pela reportagem apontam que o entregador de gás foi morto porque a dupla teria "rasgado a camisa da facção" para integrar outra organização criminosa. Como prova de lealdade, eles teriam que matar uma pessoa, e o entregador teria sido o alvo. Os detidos negam, e cada um conta uma versão diferente, conforme O POVO apurou.

A prisão foi realizada pelo 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM). Além dos dois suspeitos, mais quatro pessoas foram capturadas com drogas.

Foram apreendidas drogas embaladas para a comercialização e dinheiro em espécie. Ainda foram presos Natanael Diego Juvêncio, Cristiane Leocádio Vaz, que rompeu a tornozeleira eletrônica, o irmão de Cristiane, Luís Flávio Santana, que possui mandado de prisão em aberto. O grupo foi levado à Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC) para realização dos procedimentos necessários.

O primeiro caso de crime contra profissional da área foi na última segunda-feira, 27, quando um entregador de água foi morto a tiros no bairro Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza. No domingo, 26, homem que fazia entrega de sushi foi atacado por criminosos no Planalto Ayrton Senna. Dois adolescentes suspeitos da ação foram apreendidos e afirmaram à Polícia que atiraram em Pedro Rodrigues porque ele teria demorado a entregar o aparelho celular.

