Evento marcado por ameaças de facções não tem autorização para acontecer, diz Polícia

O conflito tem relação com as tensões decorrentes da chacina da Sapiranga, causada por dissidentes de facção criminosa. Policiamento na área foi reforçado e conta com base da Polícia Militar

O evento “Baile de Réveillon do H”, marcado para a próxima sexta-feira, 31, no bairro Barroso 2, em Fortaleza, não tem autorização de órgãos estaduais para acontecer, de acordo com nota da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A festa, que contará com presença do MC Urubuzinho, do Rio de Janeiro, está relacionada a polêmica envolvendo facções que atuam no Ceará.

A vinda do artista carioca não teria sido bem acolhida pela organização criminosa que é rival de outra facção atuante no Barroso. O POVO teve acesso aos áudios de supostos integrantes do grupo criminoso que ameaça invadir a festa e promover uma matança. "Passa logo a visão que o negócio desse baile vai morrer gente, vamos acabar esse baile na bala, quero só que você bote para gerar esse baile, que nós vamos acabar tudo na bala”, diz um dos supostos membros.

Em nota, a SSPDS disse que reforça o policiamento preventivo e ostensivo na área, inclusive com base fixa da Polícia Militar e atuação de composições do Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada (BPEsp). Em sua conta pessoal do Instagram, MC Urubuzinho disse que sua presença está confirmada no evento e minimizou as ameaças divulgadas nas redes sociais.

“O policiamento está ok, o alvará (de funcionamento do local) está ok e o som está ok. Esse bagulho de ameaça, meu amigo... Se eu tivesse medo de viver eu nem nascia. Vai ter policiamento na entrada, pode vir e convocar a família", disse. Nas redes, os criminosos passaram a trocar insultos depois das primeiras ameaças, exibindo armamento de grosso calibre como forma de provocação.

Também confirmado no evento, o cearense DJ Lukinhas disse em suas redes sociais que a festa deve acontecer normalmente. "Teve gente que veio me procurar perguntando se o baile vai ter risco de alguma coisa... Claro que o baile não vai ter risco, porque as autorizações necessárias estão tudo ok", garantiu.

Há três dias, uma festa de Natal, no Campo do Alecrim, na Sapiranga, terminou com seis pessoas mortas e pelo menos cinco feridos. O evento foi invadido por ex-integrantes da facção que predominava na área, que abriram fogo contra as pessoas. A versão foi confirmada por investigações da Polícia Civil e o crime teria sido praticado pelos “neutros” da chamada “Tropa da Fronteira”, organização criminosa da comunidade localizada ao lado do Alecrim.

