Canindé: praça da estátua de São Francisco está quase 90% pronta

Imagem do santo é local de peregrinação para romeiros e ponto turístico da cidade. Praça da estátua de São Francisco, em Canindé, terá centro comercial

Os arredores da estátua de São Francisco das Chagas, em Canindé, terão em breve uma nova estrutura para receber romeiros e turistas. As informações são da Superintendência de Obras Públicas (SOP), órgão do Governo do Estado responsável pelo projeto.

Segundo a SOP, o entorno da imagem religiosa está com as obras quase 90% concluídas. O órgão pontua que a revitalização está "próxima de ser entregue", mas não informou uma data específica para a inauguração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao redor da própria estátua, a reforma incluiu novas calçadas, rampas de acesso e escadaria no chamado "Caminho de Assis". Também foi construído um acesso secundário, asfaltado, buscando facilitar o trânsito na área.