Docentes de universidades federais no Ceará aprovam indicativo de greve em assembleia

Os docentes da Universidade Federal do Ceará (UFC) aprovaram, nesta quarta-feira, 20, em assembleia no campus da Reitoria da instituição, indicativo de greve da categoria. Um plebiscito consultivo aos professores será realizado em abril para que seja decidido sobre a efetivação de greve. A iniciativa acontece após a greve dos técnicos administrativos das instituições federais do Estado, iniciada na última sexta-feira, 15.

Além de docentes da UFC, a assembleia contou com professores da Universidade Federal da Cariri (UFCA) e da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), apenas instituições federais, com exceção do Instituito Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).