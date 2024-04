Governo Federal reconhece emergência por estiagem em Alto Santo

Além de Alto Santo, no Ceará, municípios de outros seis estados da federação também tiveram situação de emergência reconhecida em virtude de situações como alagamentos, seca, doenças infecciosas, chuvas intensas e estiagem

O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wollf Barreiro, por meio da

Portaria nº 913 de 18 de março de 2024 publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 19, reconheceu a situação de emergência na cidade de Alto Santo, na região do Jaguaribe, pela situação de estiagem no município.

Além de Alto Santo, municípios de seis estados estão incluídos na nova lista. Água Branca e São José da Tapera, em Alagoas e Jatobá, em Pernambuco, estão em emergência por estiagem; Belo Horizonte, em Minas Gerais, em decorrência de dengue, chikungunya e zika, e Cascavel e Lidianópolis, no Paraná, por dengue, estão em emergência por doenças infecciosas virais.