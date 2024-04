CE: Projeto garante pagamento de hora extra a policiais sem dedução no IR

Cerimônia de promoção de 1500 bombeiros e policiais militares no Centro de Eventos Crédito: FáBIO LIMA

O Governo do Ceará enviou à Assembleia Legislativa do Estado (Alece), nesta quarta-feira, 20, um projeto de lei que acaba com a dedução do imposto de renda das horas extras pagas a policiais civis, militares, penais e bombeiros. Os deputados estaduais ainda irão votar a matéria.

As antigas Indenizações de Reforço ao Serviço Operacional (Irsos) agora serão denominadas Diárias de Reforço ao Serviço Operacional (DRSOs), conforme o projeto. Os pagamentos permitem o acionamento de agentes de segurança que desejem trabalhar em seus períodos de folga.

As mudanças, declarou o governador Elmano de Freitas (PT), conforme repassado por assessoria de imprensa, estimulará que os profissionais se apresentem para fazer hora extra e trabalhar nos finais de semana. Historicamente, os Irsos surgiram para evitar que agentes de segurança façam "bicos" nos horários de folga.