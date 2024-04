Evento no Eusébio traz mensagem de inclusão para jovens com Sídrome de Down

No dia 21 de março acontecerá a 2ª edição do Fashion Down, evento que traz destaque às crianças e jovens com deficiência, com foco nas que possuem Síndrome de Down. O evento acontecerá na Praça de Eventos do Shopping Eusébio às 18h30min, na quinta-feira.

Segundo Elieuda do Vale, diretora do Namme (Núcleo de Apoio aos Munícipes com Necessidades Especiais), o evento terá foco na inclusão. “A exemplo do evento de 2023, o desfile deste ano terá moda, alegria e autonomia. Aproveitamos e convidamos a todos para prestigiarem o nosso 2º Fashion Down".

O evento Fashion Down é uma realização em parceria com a Prefeitura do Eusébio e as entidades do Núcleo de Apoio aos Munícipes com Necessidades Especiais (Namme), da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Eusébio, da Unidade Especializada para Pessoa com Autismo (Uepa), e em parceria com o Shopping Eusébio.