Professor de Camocim concorre a prêmio de melhor professor de Matemática

Clairton Lourenço concorre à categoria ouro de uma Olimpíada com a criação de um canal no YouTube para auxiliar seus alunos durante a pandemia de Covid-19

Ao O POVO , o professor conta que participou de três etapas. A primeira foi uma prova didática, depois a produção de um vídeo explicando o trabalho realizado na escola com a participação dos alunos e a última, a entrevista com um comitê acadêmico composto por professores do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e representantes do Ministério da Educação (MEC).

“Eu fico muito feliz pelo reconhecimento do trabalho. É um trabalho de longo prazo, e na pandemia eu criei um canal no YouTube, o ‘matemática inesquecível’, para poder levar o conteúdo para os alunos que não estavam podendo assistir às aulas presenciais. E com esse projeto, os alunos conseguiram alcançar bons resultados tanto no Spaece (Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará ) como no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), e atingir as metas mesmo com as aulas remotas”, conta.

A Olimpíada surgiu ano passado com a mobilização de um grupo de engenheiros do ITA. Eles não entendiam o motivo de o Brasil ocupar a 65ª posição no ranking de 81 países que participaram da última edição do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) e ser parte da elite da Matemática mundial, com professores e pesquisadores com reconhecimento por seus trabalhos no mundo todo.

No evento online do dia 27, serão conhecidos os professores vencedores das categorias ouro, prata e bronze. Ao todo, 67 professores serão premiados. Membro do conselho gestor da Olimpíada, João Valberto Costa explica que, entre os finalistas, há representantes de diversos estados do País como Maranhão, Pará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul.

Ao conquistarem o ouro, os premiados vão em outubro para Xangai, na China, para um intercâmbio técnico e cultural de 15 dias. Na oportunidade, poderão conhecer o Centro de Educação para Professores da Unesco (TEC Unesco) na Universidade Normal da China.

“Será uma oportunidade ímpar de imersão, aprendizado e troca de conhecimento. Nosso objetivo é reconhecer e valorizar iniciativas bem-sucedidas no ensino da Matemática em todo o País, de forma a disseminá-las, trabalhando para melhorar a qualidade do ensino da disciplina e, assim, contribuindo para alavancar a posição do Brasil no ranking mundial, a médio e longo prazo”, afirma Valberto.

Com o retorno da viagem, o próximo passo é a promoção de 50 workshops – cada um ministrando cinco workshops – em 50 cidades escolhidas por meio de uma parceria com o Ministério da Educação