Mulher argentina que estava desaparecida é encontrada em Camocim, no Ceará

A mulher argentina que reside no Ceará há quatro meses foi localizada no município de Camocim pela Polícia Civil (PC-CE)

Laura Ercilia Chaito , de 38 anos, que estava desaparecida desde o último dia 11, quando saiu da casa onde reside no Cumbuco , Caucaia, foi encontrada com vida na manhã deste sábado, 14, no município de Camocim , a 354,21 km de Fortaleza.

De acordo com o companheiro da turista, que também é argentino, ela vinha apresentando um "quadro psiquiátrico grave", com alucinações .

Logo depois eles tiveram uma passagem pelo Rio Grande do Norte (RN), mas há aproximadamente quatro meses voltaram ao solo cearense e passaram a residir no Cumbuco, situado na Grande Fortaleza.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a mulher de 38 anos foi localizada com vida no município de Camocim, Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14).

"Com a localização, as equipes policiais entrarão em contato com familiares da vítima. Equipes do 31º Distrito Policial (31º DP), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia Regional de Camocim atuaram nas buscas pela vítima”, diz o comunicado.