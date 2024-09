Mulher argentina que estava residindo no Ceará desaparece no Cumbuco

Logo depois eles tiveram uma passagem pelo Rio Grande do Norte (RN), mas há aproximadamente quatro meses voltaram ao solo cearense e passaram a residir no Cumbuco, situado na Grande Fortaleza.

O namorado de Laura, Jose Maria, 42, conta que eles chegaram ao Brasil em 2021, com alguns meses de diferença. O casal morou primeiro em Canoa Quebrada, ficando lá cerca de um ano e meio.

Uma mulher natural da Argentina, de 38 anos, desapareceu no Cumbuco, em Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Laura Ercilia Chaito estava residindo no Ceará há cerca de quatro meses e saiu de casa na manhã da quarta-feira, 11 . Desde então não retornou e nem deu notícias. Polícia investiga caso.

De acordo com o companheiro da turista, que também é argentino, ela vinha nos últimos dias apresentando um "quadro psiquiátrico grave", com alucinações.

"Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado e o 31º Distrito Policial (31º DP) conduz as investigações e realiza diligências com o intuito de elucidar o caso", destaca pasta.

Procurada pelo O POVO , a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga o desaparecimento de Laura.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

31º Distrito Policial (31º DP): (85) 3318 7290

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br