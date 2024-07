Polícia Militar prende mulher e desativa laboratório de drogas em Camocim

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu uma mulher, de 22 anos, e desativou um laboratório que estaria sendo utilizado para a fabricação de drogas, no município de Camocim, na última segunda-feira, 8.

A composição policial realizou uma operação na região, onde avistou um homem em atividade suspeita saindo do local. Ao chegarem no endereço, uma mulher autorizou a entrada dos policiais no imóvel, onde todo o material foi apreendido no local.

A suspeita junto dos materiais localizados foram conduzidos para a Delegacia Regional de Granja, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). A mulher foi autuada por tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo.