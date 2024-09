Operário morre soterrado em obra de drenagem em Camocim

As paredes de uma obra de drenagem em Camocim teriam caído em cima de dois funcionários, um deles não resistiu e veio a óbito

Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

Dois homens foram vítimas da queda de um barranco em uma obra de drenagem no bairro Praia das Barreiras, em Camocim, na região Norte do Ceará. Um dos homens morreu no local ao ser totalmente soterrado.

Conforme informou o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), as paredes da obra cederam e caíram em cima dos servidores. Conforme apurações iniciais do O POVO, havia cerca de 10 trabalhadores na obra e uma retroescavadeira estava sendo utilizada para cavar a cerca de quatro metros de profundidade.