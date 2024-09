Dupla é capturada suspeita de homicídio de dono de barraca no Cumbuco

Vatura da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Crédito: Samuel Setubal

Dois homens de 18 e 16 anos de idade foram capturados pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) suspeitos de envolvimento em homicídio contra dono de uma barraca no Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A captura aconteceu nessa sexta-feira, 6, em Caucaia. Com os investigados, foram apreendidos duas armas de fogo. Durante patrulhamento no bairro Barra Nova, os policiais militares visualizaram o homem de 18 anos em atividades suspeitas em frente a um residencial. Ao efetuar a abordagem contra o suspeito, uma arma de fogo foi localizada com o suspeito. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os agentes solicitaram a entrada na residência do suspeito para efetuar demais buscas. No local, o adolescente de 16 anos foi avistado pelos agentes em posse de uma arma de fogo. O jovem tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais.

Dentro do imóvel, foram apreendidas ainda 30 munições, dois celulares e outros objetos pessoais. O suspeito adulto possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, e o adolescente possui registros de atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, tráfico de drogas, lesão corporal e roubo de veículo. Os dois foram foram encaminhados para a Delegacia do 22° Distrito Policial (DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde os devidos procedimentos foram efetuados. Ambos já encontram-se à disposição da Justiça. De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), as investigações seguem em andamento para verificar a participação dos suspeitos em demais crimes registrados na região.

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças de segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019). Relembre o caso no Cumbuco Um comerciante de 42 anos identificado como Emanuel Vieira Dos Santos foi morto a tiros no Cumbuco, em Caucaia, na última segunda-feira, 2.