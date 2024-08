Homem condenado por homicídio no Cariri é preso em Camocim

Ele é investigado por um crime de homicídio qualificado, registrado no dia 5 de maio de 2018, na cidade de Limoeiro do Norte

Um homem de 36 anos, condenado por homicídio registrado no Cariri, foi preso em Camocim, distante 354,21 km de Fortaleza, na tarde dessa sexta-feira, 2. Mandado de prisão definitiva foi cumprido em ação da Polícia Civil do Estado (PC-CE), conforme informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Segundo pasta, ele foi localizado após uma investigação coordenada pelo Núcleo Operacional da Delegacia Regional do município, com o apoio do Núcleo de Inteligência do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte).