Maidê Mahl: quem é a atriz encontrada após três dias desaparecida

Atriz, modelo, voluntária em trabalhos sociais e amante da natureza, Maidê Mahl ganhou destaque nas manchetes dos últimos dias após o seu desaparecimento na cidade de São Paulo.

A atriz das séries "O Rei da TV" (2022) e "Vale dos Esquecidos" (2022), ambas do streaming Max, foi encontrada na quinta-feira, 5, após três dias desaparecida. Saiba quem é Maidê Mahl e conheça seus principais trabalhos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Quem é Maidê Mahl?

Nascida em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, em Rio Grande do Sul, a gaúcha deu os primeiros passos em sua carreira como figura pública em 2010. Naquele ano, Maidê foi a Garota Verão Venâncio Aires, vencedora do concurso de beleza do Grupo RBS.