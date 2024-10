Pai e filho são mortos a tiros em estrada no interior do Ceará

Os homens andavam a cavalo em uma estrada na zona rural, quando se depararam com os criminosos e foram alvejados por disparos de arma de fogo. Ambos morreram no local, e um dos animais também foi atingido.

Agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local, e os policiais realizaram diligências pela região. Até o momento, porém, os criminosos não foram identificados.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Canindé, unidade de plantão no momento do crime. A investigação ficará a cargo da Delegacia Municipal de Boa Viagem.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.