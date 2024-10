Homem é preso suspeito de integrar organização criminosa com atuação na RMF

Captura aconteceu na tarde deste sábado, 12, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), no município de Caucaia. O suspeito possuía três mandados de prisão em aberto

Um homem de 25 anos foi preso na tarde deste sábado, 12, em uma via pública do município de Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), durante uma ação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

O terceiro mandado de prisão temporária está relacionada pelo crime de homicídio qualificado expedido pelo 4º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

Conforme a Polícia Civil, o suspeito possui uma extensa ficha de antecedentes criminais com registros por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico de drogas, corrupção de menores e integrar organização criminosa.

Entenda o caso

A captura do homem ocorreu após a investigação do Departamento de Inteligência Policial (DIP), da PC-CE. Os trabalhos policiais contaram com apoio do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM) e do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC) da PCCE.